Sundhedsdroner skal levere medicin til grønlandske bygder

Transporten af medicin i Grønland kan forekomme ganske uoverskuelig med de store afstande mellem byerne og bygderne, men det skal nye sundhedsdroner nu forsøge at afhjælpe.

Det skriver Falck i en pressemeddelelse onsdag.

- Intentionen med projektet er at afsøge, hvordan droner kan styrke sundhedsindsatsen i bygderne, hvor infrastrukturen er en udfordring, og der er lang til nærmeste hospital, siger Nicolai Søndergaard Laugesen, der er ansvarlig for projektet.

Falck kommer til at samarbejde med det grønlandske sundhedsvæsen om opgaven, der i første omgang kommer til at løbe frem til november i år.

Dronerne kommer til at transportere medicin og diagnostiske prøver fra Dronning Ingrids Hospital i hovedstaden Nuuk til bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat på den vestlige side af Sydgrønland.

- Vi kan nu for alvor afprøve, hvordan sundhedsdroner fungerer i praksis over lange distancer og i sammenspil med det eksisterende sundhedsvæsen.

- Det er afgørende erfaringer, vi gør os nu, og det kommer til at danne det fundament, som vores videre implementering af droner i sundhedsvæsnet skal bygge oven på, siger Nicolai Søndergaard Laugesen.

Håbet er, at projektet kan være med til at bidrage til bedre og mere effektive forløb for de grønlandske patienter.

Lange afstande mellem bygderne og byerne betyder lange ventetider, og det kan ende med at blive kostbart for patienterne, fordi der i nogle tilfælde skal leveres livsvigtig medicin.

Et lignende droneprojekt kender man også fra Ærø. I slutningen af maj fik øen sin første sundhedsdrone, som skal være med til at mindske transporttiden af eksempelvis blodprøver.

Målet er - ligesom det vil være i Grønland - at lægerne på Ærø hurtigere kan få besked om, hvad deres patienter fejler, og dermed sætte en behandling i gang.

/ritzau/