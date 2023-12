Sundhedsjurist kalder efterforskning af kræftsag voldsom og sjælden

Sagen om 313 kræftpatienter, der endte med at vente for længe på behandling på Aarhus Universitetshospital, skal igen endevendes af Østjyllands Politi.

Politiet kom i første omgang frem til, at der ikke var grundlag for at gøre et strafferetsligt ansvar gældende.

Mandag kom det så frem, at Statsadvokaten i Viborg har pålagt Østjyllands Politi at se på sagen på ny.

Sundhedsjurist Kent Kristensen fra Syddansk Universitet kalder det en "sjælden" og "meget voldsom" sag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er meget, meget voldsomt, men også meget sjældent, at vi ser sager af denne karakter, hvor der indledes en strafferetlig efterforskning, siger han til P1 Morgen.

Politiet skal ifølge sundhedsjuristen nu undersøge, om der kan rejses sigtelse efter paragrafferne 156 og 157 i straffeloven.

Det er paragraffer, der handler om, at personer i offentlig tjeneste har gjort sig skyldige i pligtforsømmelse.

- Det, man skal vurdere, er, om der er personer, der har tilsidesat deres pligter. Om ledelsen har haft et ansvar for, at regler ikke er blevet fulgt, siger Kent Kristensen til P1 Morgen.

Sundhedsjuristen drager en parallel til sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser i Region Sjælland.

Her gik politiet i 2019 ind i sagen om kvinder, der ikke havde fået den undersøgelse, som de ifølge de nationale retningslinjer skulle have haft.

Der blev indledt en strafferetlig efterforskning mod regionen og otte ledende medarbejdere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det endte med, at Statsadvokaten i København i 2021 konkluderede, at der ikke var grundlag for at rejse en straffesag.

Kent Kristensen vurderer dog, at regelgrundlaget i sagen fra Aarhus Universitetshospitalet er klarere end sagen fra Region Sjælland.

Loven siger nemlig, at kræftpatienter har krav på at blive opereret, senest to uger efter at det er besluttet, at de skal opereres.

Hos Østjyllands Politi tager man meldingen fra Statsadvokaten til efterretning og er nu i gang med at lave en plan for den kommende efterforskning.

- Vi har modtaget Statsadvokatens beslutning, og på den baggrund iværksætter vi de relevante efterforskningsskridt i sagen, siger fungerende politiinspektør Anders Uhrskov i en kommentar til Ritzau.

Da sagen netop er modtaget og er under efterforskning, er det ikke muligt for Østjyllands Politi at kommentere det videre forløb i sagen yderligere.

/ritzau/