Sundhedsminister erkender: For lang ventetid på coronatest

Magnus Heunicke (S) håber fra efterårsferien at kunne foretage 50.000 coronatest om dagen, skriver DR.

Danskerne skal vente for lang tid, før de kan få testet, om de har covid-19. Det erkender sundhedsminister Magnus Heunicke (S) over for DR.

Det gør han, efter at en gennemgang fra mediet har vist, at man på flere teststeder skal vente mere end 24 timer på at kunne få taget en coronatest.

- Selvfølgelig er der nogle steder, hvor man er under et ekstremt pres. Det har man været i det østjyske med udbruddene i Aarhus.

- Ventetiden er for lang, og vi gør alt, vi kan for at få den ned, siger han til DR.

Aarhus er en af de byer, der den seneste tid har været ramt af et lokalt smitteudbrud, hvilket har medført længere ventetider på coronatest.

Det har også været tilfældet i Silkeborg, hvor man ifølge DR skal vente til lørdag, før man kan blive testet for covid-19.

Ministeren kan ikke love, hvornår ventetiderne kommer ned. Han fortæller dog til DR, at der vil blive etableret et nyt testlaboratorie i Vestdanmark.

TestCenter Danmark har 34 teststeder. Af dem er der på ni mulighed for at komme forbi i sin bil eller på gåben, hvilket giver i alt 43 testmuligheder. Af dem har 33 mere end 24 timers ventetid ifølge DR's optælling.

Regeringen og Folketinget har ellers et mål om, at 80 procent skal have adgang til en test inden for et døgn.

Målsætningen er en del af den aftale, som Folketingets partier indgik i sidste uge.

Aktuelt er der dog først tid på tirsdag i København, mens man i Odense skal vente til søndag, skriver DR.

I øjeblikket bliver der foretaget omkring 30.000 coronatest om dagen. Når det bliver efterårsferie i uge 42, håber ministeren, at det kan nå op på 50.000.

Onsdag til torsdag blev der foretaget omkring 27.600 test, hvoraf 116 var positive. Af dem var 21 fra Aarhus.

Det er også et mål, at otte ud af ti skal have svar på, om de er smittet med covid-19, inden for et døgn efter at de har fået foretaget testen.

17. august viste en optælling fra Danske Regioner, at 75 procent fik svar inden for 25 timer.

/ritzau/