Sundhedsminister indkalder til pressemøde efter smitteboom

Sundhedsministeriet indkalder til pressemøde om status på covid-19 i Danmark. Det skriver ministeriet kortfattet på sin hjemmeside.

Det sker kort efter, at flere restriktioner er indført i takt med, at smitten med covid-19 er steget betydeligt.

- Sundhedsministeriet inviterer til pressebriefing 22. december klokken 13 om status på covid-19, skriver ministeriet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns deltager i pressemødet.

Antallet af smittede med covid-19 er steget voldsomt december igennem, efter at den nye, mere smitsomme variant omikron er slået igennem.

Tirsdag blev der registreret 10.439 nye tilfælde af covid-19, og dermed holder tallet sig over 10.000 nysmittede om dagen. Samtidig er positivprocenten - andelen af test, der er positive - steget til 5,13 procent.

I takt med smitten er der kommer flere og flere indlagte. Tirsdag steg antallet af indlagte med 21 til 581. Det - kombineret med, at behandling af covid-positive for andre sygdomme også er ressourcekrævende - har sat sundhedsvæsnet under pres.

December igennem er der indført en række nye restriktioner for at begrænse smitten. Skolebørn er sendt hjem, krav om coronapas er udvidet, og der er arealkrav i butikker.

Det til trods vurderer Statens Serum Institut over for TV 2 onsdag, at antallet af smittede og indlagte vil stige yderligere, og at pandemien vil nå sin top om to til tre uger.

- Januar bliver den hårdeste måned i hele pandemien. Jeg kan med sikkerhed sige, at vi forventer et større antal indlæggelser og smittede i januar, siger Tyra Grove Krause, faglig direktør i Statens Serum Institut, til TV 2.

