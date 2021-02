Sundhedsminister: Kontakttallet er faldet til 0,7

Efter at kontakttallet i sidste uge var opgjort til 0,8, er det i denne uge opgjort til 0,7, oplyser Heunicke.

Dermed er kontakttallet faldet i forhold til for en uge siden, hvor det blev opgjort til 0,8.

Med et kontakttal på 0,7 vurderes epidemien til at være aftagende. Det hænger sammen med, at ti smittede i gennemsnit ventes at give smitten videre til syv andre.

/ritzau/