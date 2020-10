Sundhedsminister: Hver coronasmittede smitter nu i gennemsnit 1,2 andre

Epidemien vokser i Danmark, og ti smittede smitter nu i gennemsnit 12 andre.

Kontakttallet i Danmark stiger til 1,2, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemøde fredag.

Tirsdag blev det seneste kontakttal offentliggjort. Her var det 1.

Med et kontakttal på 1,2 svarer det til, at ti coronasmittede personer i gennemsnit smitter 12 andre.

Så længe tallet er over 1, betyder det, at epidemien vokser i samfundet.

Hvis tallet omvendt er mindre end 1, betyder det, at ti smittede i gennemsnit smitter færre end ti andre.

Det vil altså sige, at epidemien vil dø ud, hvis kontakttallet længe nok er under 1.

Kontakttallet er beregnet ud fra udviklingen i antallet af bekræftede smittetilfælde.

Ifølge Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), betyder stigningen i coronasmitten, at der nu skal gribes ind.

- Man skal handle, før det er nødvendigt. Hvis man venter med at handle, til det er nødvendigt, så handler man for sent, siger han pressemøde.

Han påpeger, at Danmark stadig har epidemien under kontrol.

Men det er den ikke nødvendigvis i resten af Europa, og det har fået sundhedsministre i andre lande til at advare Danmark, siger Heunicke.

- Jeg er i tæt kontakt med mine nordiske og europæiske kolleger. Deres besked og erfaring er helt klar: Vi skal forberede os på en akut og drastisk stigning i indlægningstallene, for det er det, de selv har set, siger han.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der det seneste døgn er registreret yderligere 859 tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det er det højeste registrerede antal smittede, siden coronavirusset kom til landet i februar.

På baggrund af den stigende smitte i samfundet bliver der indført yderligere restriktioner for at bremse spredningen.

Det gælder for eksempel krav om brugen af mundbind eller visir i supermarkeder og forbud mod salg af alkohol efter klokken 22.

