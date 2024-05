Sundhedsminister tager bekymringsbrev fra fødeafdelinger alvorligt

Det skal "naturligvis være trygt og sikkert" at føde på danske sygehuse.

Det udtaler sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar til et brev, som hun og Danske Regioner har modtaget.

Afsenderen er ledelserne på landets fødeafdelinger.

På flere fødeafdelinger er der udsigt til store besparelser, lyder det. Det sker, selv om der de seneste år er blevet tilført flere penge til området.

Efter talrige historier i pressen om hårdt pressede afdelinger, jordemødre, der sagde op og vidnesbyrd om svære fødselsforløb, blev der lavet en politisk aftale i 2022.

Der blev afsat 475 millioner kroner til forbedringer på området på finansloven for 2022.

Pengene skulle tilføres afdelingerne mellem 2022 og 2025.

Kasper Aaboe, der er cheflæge og leder for Rigshospitalets afdelinger for gynækologi, fertilitet og fødsel, forklarer til Information, at med ekstra midler følger ekstra rettigheder. Og det udløser budgetoverskridelser.

Løhde tager henvendelsen "alvorligt".

Hun har "naturligvis en forventning om, at regionerne overholder den politiske aftale, der er indgået på fødeområdet".

- Og det er lykkedes at løfte fødeområdet, men det er vigtigt, at vi holder fast i den positive udvikling, og jeg vil om få måneder indkalde Folketingets partier til forhandlinger for at drøfte, hvordan vi kan styrke forholdene på området, lyder det fra Løhde.

