Sundhedsminister vil købe coronapille uden om EU

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil købe coronapillen Paxlovid uden om EU.

Det skriver ministeren i et tweet.

Folketinget har tidligere besluttet at indkøbe pillen til behandling af covid-19.

Men det er endnu ikke lykkedes at få en indkøbsaftale i EU i stand, oplyser ministeren i sit tweet.

- Da det endnu ikke er lykkedes at få en indkøbsaftale i EU, har jeg netop orienteret partierne om, at vi vil bede om mandat til at kunne købe Paxlovid uden om EU i en bilateral aftale, skriver Magnus Heunicke.

Sundhedsministeriet oplyste i en pressemeddelelse i juni, at Paxlovid har "vist meget lovende resultater i de kliniske studier".

- Sammen med vaccination og test på plejehjem bliver Paxlovid et vigtigt ekstra skjold mod alvorlig covid-19 sygdom i efteråret og vinteren, skrev Sundhedsministeriet.

Pillen er en femdages kur. Den skal gives, mens man stadig har milde symptomer - gerne inden for fem dage efter, at man er testet positiv for coronavirus. Her får pillen den bedste effekt.

Folketingets Finansudvalg afsatte allerede i vinter et beløb til indkøb af pillen.

