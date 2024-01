Sundhedsminister vil stoppe svindel med tilskudsmedicin

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil stoppe svindel med og videresalg af dyr tilskudsmedicin, skriver Jyllands-Posten.

Men præcist hvordan reglerne fremover skal være, er ikke afklaret.

Udtalelsen fra sundhedsministeren kommer, efter at flere regioner har mistænkt misbrug og svindel med diabetesmedicinen Ozempic, som Novo Nordisk fremstiller.

Her har Jyllands-Posten blandt andet tidligere beskrevet en sag, hvor en læge udskrev medicinen med offentligt tilskud til én patient i mængder, der svarer til 27 års forbrug.

Sophie Løhde kalder i avisen sager som denne "dybt forargelige" og tilføjer, at man bør politianmelde sådan en sag.

I alle regioner har man haft sager, hvor borgere har modtaget tilskud til lægemidlet for over 100.000 kroner.

Ifølge en rundspørge, som B.T. tidligere har foretaget blandt landets fem regioner, drejer det sig i hvert fald om 62 borgere, der har fået udbetalt over 100.000 kroner i tilskud.

Typisk får en diabetespatient udbetalt omkring 14.300 kroner om året i tilskud af regionerne, har mediet tidligere skrevet.

Sophie Løhde vil ikke udelukke løsninger på problemet, men hun peger på, at man i fremtiden kunne sætte et loft over, hvor meget tilskudsmedicin en enkelt borger kan få udleveret på apoteket. Det skriver Jyllands-Posten.

Derudover mener hun, at der ligger en vigtig indsats hos Styrelsen for Patientsikkerhed i at føre tilsyn med de læger, der udskriver så store mængder medicin, siger hun til avisen.

For Ozempic gælder det, at patienter med type 2-diabetes kan få tilskud til medicinen. Man skal dog som diabetespatient opfylde bestemte krav for at kunne få det offentlige tilskud.

Per patient kan tilskuddet til Ozempic udgøre op til et par tusind kroner om måneden. Medicinen koster op mod 24.000 kroner om året per patient.

Efterspørgslen har været stor, og det tærer på regionernes økonomi. Udgiften til medicinen ventes at have rundet 1,4 milliarder kroner i 2023.

/ritzau/