Sundhedsministeren briefer ordførerne om abekopper

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil på et møde onsdag give Folketingets sundhedsordførere en orientering om situationen omkring sygdommen abekopper.

Det oplyser Sundhedsministeriet.

Det første danske tilfælde af abekopper blev konstateret mandag hos en mand, der havde været på rejse i Spanien. Tirsdag er der blevet konstateret endnu et tilfælde i Danmark.

- Som det er nu, er der ikke sket smitte i Danmark. Det er altså tilrejsende danskere, der har haft smitten med hjem. Men vores myndigheder er i fuld gang med opsporingen, og vi følger det hver dag, siger Magnus Heunicke til TV 2.

Ifølge de danske sundhedsmyndigheder er der ingen grund til panik, da sygdommen ikke er meget smitsom og typisk kun giver milde forløb.

Desuden vurderede Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) mandag, at sandsynligheden for, at der vil komme et omfattende udbrud af abekopper i Europa, er meget lav.

Det tyder ifølge Sundhedsstyrelsen på, at smitten særligt breder sig blandt mænd, der har sex med mænd, selv om sygdommen kan ramme alle.

Derfor har Sundhedsstyrelsen været i dialog med Aids-Fondet og LGBT+ Danmark og bedt dem om at række ud og gøre opmærksom på rådene om beskyttelse ved samleje.

Symptomerne på abekopper er blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler.

Personer, der har været ude at rejse eller har været i tæt kontakt med nogen, som har været ude at rejse, og som bliver syg med udslæt og blærer på kroppen, opfordres af Sundhedsstyrelsen til at søge læge.

Ordførerne var i forvejen indkaldt til møde onsdag hos sundhedsministeren. Derfor er briefingen om abekopper blot endnu et punkt på dagsordenen.

/ritzau/