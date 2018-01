Sundhedsministeren vil lade apoteker ordinere medicin

Regeringen åbner for, at apoteker skal kunne ordinere og udskrive medicin til patienter uden om lægerne.

Tusindvis af syge og skrantende danskere kan fremover slippe for en tur forbi den praktiserende læge eller vagtlægen, når de skal have recepter på medicin.

Regeringen vil således åbne for at bryde lægernes monopol på at ordinere medicin.

På nogle bestemte områder skal farmaceuter kunne stå for de opgaver, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Det skriver Berlingske.

Ministeren vil have apotekernes farmaceuter til at ordinere og udlevere receptpligtig lægemidler.

- Sundhedsvæsnet skal tættere på os, og vi skal tænke borgeren først. Der er hos apotekerne stærke faglige ressourcer, som vi kan bringe i spil på nye måder, så borgeren får lettere adgang til medicin. De muligheder kigger vi på lige nu, siger Ellen Trane Nørby til Berlingske.

Eksempelvis skal kvinder, der tager p-piller, eller patienter, som i forvejen er i stabil behandling for blandt andet diabetes, migræne, forhøjet blodtryk eller KOL, kunne få udleveret medicin på apoteket uden at skulle henvende sig til egen læge, hvis recepten er udløbet.

/ritzau/