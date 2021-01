Heunicke finder ny højre hånd i Region Hovedstaden

Svend Særkjær, regionsdirektør i Region Hovedstaden, erstatter Per Okkels som topchef i Sundhedsministeriet.

Sundheds- og Ældreministeriet får ny departementschef i skikkelse af Svend Særkjær. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Han kommer fra en stilling som regionsdirektør i Region Hovedstaden. Han bliver dermed øverste embedsmand i ministeriet, der har hænderne fulde med at håndtere covid-19.

- Svend er kendt som en dygtig og strategisk topchef med blik for nytænkning og en stor faglig integritet.

- Jeg er derfor overbevist om, at Svend er den rette til jobbet som departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet og for ministeriets otte fagligt stærke styrelser. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i meddelelsen.

Svend Særkjær er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet i sundhedsministeriet, hvor han i 2004 blev sekretariatschef. Fra 2009 som afdelingschef.

I 2015 rykkede han til Region Nordjylland som direktør og i 2019 altså til Region Hovedstaden.

- Sundheds- og ældreområdet er blandt de velfærdsområder med størst betydning for danskerne. Og det er et område, som står overfor store udfordringer de kommende år, samtidig med at håndteringen af covid-19 fortsat vil fylde det næste års tid. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, skriver Svend Særkjær.

Svend Særkjær erstatter som departementschef Per Okkels, der har siddet på posten siden 2011.

Per Okkels har været en kendt og indflydelsesrig departementschef, der har stået i spidsen for ministeriet under store forandringer i sundhedssektoren.

Han var således også departementschef i sundhedsministeriet, da covid-19 kom til Danmark i starten af 2020. I slutningen af november meddelte han dog, at han gik på pension fra den 15. januar.

- Jeg ville være gået på pension i sommer. Men det kunne ikke lade sig gøre på grund af pandemien.

- Sundhedsministeren bad mig udsætte tidspunktet. Men nu synes jeg godt, jeg kan få lov at gå på pension. Nu er der vacciner, og der er mere styr på håndteringen af pandemien, sagde han til Altinget.

Per Okkels er blevet kritiseret for at presse sundhedsmyndighederne under covid-19.

Det var blandt andet ham, der bad Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, om at have et "ekstremt forsigtighedsprincip" i forhold til covid-19 i starten af året.

/ritzau/