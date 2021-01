Sundhedsministeriet indkalder til pressemøde

Onsdag aften holder Sundhedsministeriet pressemøde om forlængelse af covid-19-restriktioner.

Sundheds- og Ældreministeriet indkalder til pressemøde om "status på covid-19 i Danmark og forlængelse af tiltag og restriktioner" onsdag klokken 19.

Det skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Tidligere onsdag sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen:

- Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig.

B.T. og Ekstra Bladet erfarede efterfølgende, at regeringen vil forlænge de nuværende restriktioner frem til og med 7. februar.

/ritzau/