Sundhedsministeriet undsiger Støjberg i ramadan-sag

Der er ikke tegn på, at danske sygehuse lider under, at medarbejdere faster under ramadanen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sørgede for heftig debat med et indlæg i BT i sidste måned, hvor hun opfordrede muslimer til at holde ferie under ramadanen. Af sikkerhedsmæssige årsager.

Men i et folketingssvar til udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) skriver Sundheds- og Ældreministeriet, at der ikke er noget faktuelt, som kan bakke Støjbergs bekymring op.

- Ministeriet er ikke bekendt med danske evidensbaserede undersøgelser af eventuelle konkrete produktivitetsmæssige udfordringer på danske sygehuse i forbindelse med afholdelse af ramadan, skriver ministeriet.

I sit debatindlæg skrev Støjberg blandt andet:

- Ramadanen giver os (...) nogle helt praktiske, sikkerhedsmæssige og produktivitetsmæssige udfordringer i et moderne samfund.

- Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, ligesom man selvsagt ikke yder eller præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser eller drikker i alle døgnets timer.

/ritzau/