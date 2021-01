Sundhedsmyndigheder forsøgte at lave vaccineaftale uden om EU

SSI og Lægemiddelstyrelsen holdt møde med Pfizer nytårsaften om hurtigere vaccineleveringer uden om EU.

Danske sundhedsmyndigheder har forsøgt at lave en vaccineaftale om hurtigere vaccineleveringer med Pfizer uden om EU.

Det har de gjort, selv om regeringen samtidig har bakket op om EU-strategien om at købe coronavacciner i fællesskab.

Det skriver Jyllands-Posten.

Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI), fortæller til avisen, at SSI og Lægemiddelstyrelsen holdt et møde med Pfizer nytårsaften, hvor de forsøgte at overbevise Pfizer om at levere flere vacciner hurtigere, end Danmark er berettiget til gennem EU’s fællesindkøb.

Mødet var med Pfizer Danmark og Pfizers nordeuropæiske salgsorganisation.

I bytte for de hurtigere leveringer tilbød Danmark at forsyne Pfizer med feltdata, som medicinalfirmaet kunne bruge til at undersøge effekten af sin coronavaccine.

- Det er klart, at det på nuværende tidspunkt i epidemien ville være en kæmpe fordel at få flere vacciner hurtigere, siger Henrik Ullum til Jyllands-Posten.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech var den første vaccine til at blive godkendt i EU. Det første stik blev givet i Danmark den 27. december og siden er omkring 118.000 danskere blevet vaccineret.

Men lige nu vaccineres der i Danmark hurtigere, end vi får leverancer.

Derfor må Danske Regioner vente med at vaccinere så mange, som de egentlig har kapacitet til dagligt.

Fra tirsdag til onsdag blev under 1000 danskere vaccineret.

SSI og Lægemiddelstyrelsen har dog aldrig fået et svar tilbage på forslaget. Henrik Ullum betragter det derfor ikke længere som en mulighed.

Det har for Jyllands-Posten hverken været muligt at få en kommentar fra Statsministeriet eller Sundhedsministeriet.

Avisen har ønsket svar på, om regeringen har givet grønt lys til sundhedsmyndighederne om at søge en særaftale for Danmark.

/ritzau/