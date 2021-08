Sundhedsøkonom: Kan give mening at droppe hurtigtest i år

I Tyskland går regeringen med overvejelser om at droppe tilbuddet om gratis test i oktober.

Når vaccinen er tilgængelig for alle borgere, er det ikke længere nødvendigt, at skattebetalerne tager udgifterne for alle test, lyder det i et regeringsudkast ifølge mediet RND.

Men vi skal ikke regne med at lignende tiltag er på vej herhjemme foreløbig, selv om Danmark fortsat har en stor testkapacitet. Det er, på trods af at alle er inviteret til vaccination.

Sådan lyder forudsigelsen fra Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det vil virkelig undre mig, hvis man i Danmark i indeværende år lukker ned for de gratis test, siger Jes Søgaard.

Lige nu er der kapacitet til at teste 300.000 med hurtigtest oven i de offentlige PCR-test. Kapaciteten kan falde, alt efter hvor mange der bruger testene.

Jes Søgaard mener dog, at man i løbet af efteråret kan begynde at se på, om gratis hurtigtest skal udfases helt.

- Nu vil man sidde og vente på udviklingen, når sommeren drosler af. Hvis positivprocenten ikke stiger, vil man formentlig neddrosle hurtigtestkapaciteten, og så vil man stoppe for det helt på et tidspunkt og give endnu lettere adgang til PCR-test.

- Det vil give mening, men det er jo fuldstændig en politisk beslutning.

Teststrategien koster milliarder af kroner for staten, og det er ifølge Jes Søgaard "ret usædvanligt, at Finansministeret har lukket sluserne helt op".

Men det skyldes, at man både politisk og sundhedsfagligt har stor tiltro til den forebyggende effekt af mange test.

- Vi er det land uden sammenligning, der har haft flest test. Omkring 13,5 per dansker, og så tæller vi alle med, siger Jes Søgaard.

Ifølge det tyske medie Bild ser den tyske regering også en mulighed for at få en større vaccinationstilslutning ved at droppe gratis test.

Tyskland har en markant lavere tilslutning til vacciner end i Danmark.

Cirka 63 procent af tyskerne har fået første stik, mens 84 procent af de indkaldte til vaccination I Danmark har fået første stik.

Michael Bang Petersen, adfærdsforsker og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, mener ikke, at et stop for gratis test vil have en stor effekt på danske vaccineskeptikere.

- Vi kan se, at de mennesker, der endnu ikke har begyndt vaccination, skiller sig ud ved at opleve at restriktionerne er byrdefulde og omkostningstunge. Så at gøre omkostningerne større for dem vil formentlig ikke øge motivationen, siger Michael Bang Petersen.

/ritzau/