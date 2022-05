Sundhedsøkonom: Misvisende at kalde nærhospitaler for hospitaler

Det er misvisende, når partierne bag en ny sundhedsaftale siger, at der skal oprettes op mod 25 nærhospitaler.

Det mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, som anfægter brugen af ordet hospital.

- Det er misvisende at kalde det et hospital, når man blandt andet ikke kan have patienter indlagt, siger Kjeld Møller Pedersen, der er professor ved Syddansk Universitet.

Planen om at oprette nærhospitalerne er en del af en aftale, som blev præsenteret fredag. De skal skabe mere nærhed i sundhedsvæsnet ved at tilbyde ydelser i de områder, hvor der er langt til det nærmeste hospital.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan blandt andet være, at patienter kan få taget blodprøver og røntgenbilleder.

Kjeld Møller Pedersen har dog svært ved at se, hvad et nærhospital kan tilbyde, som et tværsektorielt sundhedshus ikke allerede tilbyder.

Her kan borgere blive tilset af en alment praktiserende læge, mens der også kan være sygeplejersker, jordemødre og speciallæger ansat.

Sundhedshusene kaldes tværsektorielle, fordi de samler ydelser, som normalt er fordelt mellem regionale og kommunale tilbud.

- Det er det samme, der bliver lagt op til, at nærhospitalerne skal kunne, siger Kjeld Møller Pedersen.

- Vi er ikke blevet særligt meget klogere på, hvad forskellen egentlig er.

Samtlige af Folketingets partier er med i aftalen, der blandt andet også vil sikre flere praktiserende læger.

/ritzau/