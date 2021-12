Sundhedsøkonom: Suspendering af garantier er allerede sket

At et flertal i Folketingets Epidemiudvalg mandag besluttede at suspendere udrednings- og behandlingsgarantien har i praksis ikke de store konsekvenser for patienterne.

For i forvejen havde sundhedsvæsnet svært ved at leve op til garantierne på grund af det akutte pres på sygehusene.

Det siger Jakob Kjellberg, der er sundhedsøkonom på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

- Suspenderingen af ventetidsgarantierne er allerede de facto sket. Det er sådan i dag, at man ikke kan forvente, at ventetidsgarantier for eksempelvis knæledsoperationer eller brokoperationer er på plads.

- At man så laver en formel suspendering er sådan set fornuftigt nok. Det er en erkendelse af den virkelighed, der er ude på sygehusene – at det er rigtig svært at leve op til de her garantier. Og så er der et signal til sygehusene om, at man accepterer det, der i virkeligheden sker derude, siger Jakob Kjellberg.

Udredningsgarantien dækker over, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Behandlingsgarantien betyder, at man har krav på behandlingen inden for 30 dage efter udredning.

At garantien på 30 dage i forvejen ikke kan overholdes skyldes, at personale bliver flyttet rundt på sygehusene.

- Der er mange steder på sygehusene, hvor man har taget personale fra en række afdelinger, der laver de aktiviteter, som er knyttet til ventetidsaktivitet. De bliver så flyttet ned og skal understøtte de afdelinger, hvor der er patienter med covid-19 eller i øvrigt er overbelastet, siger Jakob Kjellberg.

Han fortæller videre, at det ikke er en mulighed at garantierne kan leveres på private hospitaler.

- Det er vigtigt at bruge hele kapaciteten i sundhedsvæsenet, men der er ingen chance for, at det private i sig selv kan løfte de behandlingsgarantier, der er stillet borgerne i udsigt.

- Det er en relativ lille spiller i forhold til det offentlige sundhedsvæsen. Så den garanti, man har haft for at kunne komme til i det private, er på mange måder mere på papiret end i praksis.

I garantierne er det muligt at blive henvist til et privathospital, hvis det offentlige ikke kan behandle eller udrede inden for de 30 dage.

