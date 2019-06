Sundhedsplejersken Sigrid Riise er død

Sundhedsplejersken Sigrid Riise blev et kendt navn ved at give gode råd om børneopdragelse i radioen.

Tidligere sundhedsplejerske, sygeplejerske, forfatter og foredragsholder Sigrid Riise er død, 86 år.

Det skriver Politiken.

Sigrid Riise blev for alvor kendt i offentligheden, da hun som sundhedsplejerske gav gode råd om børneopdragelse og børns trivsel.

Hun havde i flere år en fast ugentlig klumme i Berlingske.

I over 15 år, fra 1992 til 2007, var hun fast rådgiver i spørgeprogrammet "Far, mor og børn", som siden blev omdøbt til "Børnetimen - for voksne". Programmet blev sendt på Danmarks Radios P4.

Sigrid Riise blev uddannet sygeplejerske i 1955 og som sundhedsplejerske i 1961.

Fra 1961 arbejdede hun som sundhedsplejerske frem til 1999, hvor hun fratrådte som ledende sundhedsplejerske i Gentofte Kommune.

Hun har desuden været en efterspurgt foredragsholder og skrevet en række bøger om børn og børneopdragelse.

"Børneliv - Forældreliv - Forældreliv", "100 gode råd om børneopdragelse" og "Sigrid Riises bedste råd om børneopdragelse" er nogle af de bøger, Sigrid Riise har skrevet og udgivet gennem hendes levetid.

/ritzau/