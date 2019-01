Sundhedsreform skal give ny struktur

* Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen præsenterede regeringen onsdag sit længe ventede udspil til en sundhedsreform.

* Udspillet kaldes "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".

* Regionsrådene nedlægges, og der skal oprettes 21 sundhedsfællesskaber for at få sygehus, egen læge og kommuner til at arbejde bedre sammen.

* I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg.

* I 2025 skal der være 40.000 færre indlæggelser.

* Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

* Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.

* Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel.

/ritzau/