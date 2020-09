Sundhedsreformens lange rejse

* Siden 2015 har der været talt om en stor sundhedsreform, der skulle få det hele til at hænge bedre sammen.

* VLAK-regeringen præsenterede i januar 2019 sit sundhedsudspil, der blandt andet nedlagde de fem regionsråd.

* I stedet skulle der oprettes 21 sundhedsfællesskaber for at få sygehus, egen læge og kommune til at arbejde tæt sammen.

* Antallet af sygehusbesøg og indlæggelser skulle over fem år reduceres med henholdsvis 500.000 og 40.000.

* Det voksende antal kronisk syge patienter skulle i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

* Planen blev sat til side, da den nye S-regering trådte til i sommeren 2019.

* Det er forsat uvist, hvornår S-regeringen vil præsentere sit eget udspil. Men det står klart, at regionerne overlever.

Kilde: regeringen.dk

/ritzau/