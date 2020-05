Sundhedsstyrelsen advarede 1. marts mod for stor nedlukning

Ifølge Ekstra Bladet advarede direktør i Sundhedsstyrelsen om, at nedlukning kunne gøre mere skade end gavn.

Ekstra Bladet bringer mandag aften en mail, hvor direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til "centrale embedsmænd" den 1. marts advarer mod, at en stor nedlukning af Danmark kan gøre mere skade end gavn.

Mailen er sendt ti dage før, at regeringen 11. marts igangsatte en stor nedlukning af Danmark for at mindske smitten med coronavirus i Danmark.

- Tiltag som begrænsning af forsamlinger samt lukning af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og trafikforbindelser kan have betydelige negative samfundsmæssige og økonomiske effekter, står der i mailen, som Ekstra Bladet bringer i sin helhed.

Den fortsætter:

- Da der kan være et ufordelagtigt forhold mellem skadelige og gavnlige effekter, vil der derfor være en høj tærskel for, at Sundhedsstyrelsen vil anbefale omfattende tiltag som anført.

/ritzau/