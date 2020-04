Sundhedsstyrelsen anbefaler flere værnemidler i ældrepleje

Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu ansigtsmaske eller ansigtsvisir til personale i ældreplejen og sundhedssektoren, når tæt kontakt ikke kan undgås.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det skyldes blandt andet, at styrelsen i forbindelse med genåbningen af samfundet forventer, at der er en øget smittespredning af coronavirus.

Derfor minder styrelsen om, at der stadig er stort behov for at have et skærpet øje på at forebygge smitterisikoen.

- Afstand, håndhygiejne og rengøring er stadig de vigtigste midler mod smittespredning, og værnemidler skal anvendes ved smitte eller mistanke om smitte med Covid-19, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

- Men i en overgangsperiode med øget smittetryk og stor modtagelighed i befolkningen, anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip ekstra tiltag for at beskytte mod smitte fra personer uden symptomer.

Nu anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor, at personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt skal bære ansigtsvisir eller maske, når hyppig eller længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås.

Fagforbundet FOA, der organiserer mange ansatte på området, har efterlyst en udvidelse af retningslinjen for, hvornår ansatte skal bruge værnemidler.

Torben Hollmann, der er sektorformand i FOA, kalder de nye retningslinjer for "en vigtig skærpelse" og en "stor sejr for både de ældre og syge og FOA's medlemmer".

- Det er umuligt at undgå tæt kontakt i arbejdet med plejetrængende ældre, siger han i en pressemeddelelse.

- De er i den grad i risikogruppen, og selv om hverken den ældre eller social- og sundhedshjælperen viser symptomer, risikerer man at smitte begge veje. Alle tiltag for at minimere den smitterisiko bør tages i brug.

