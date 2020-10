Sundhedsstyrelsen anbefaler hyppig udluftning for mindre smitte

Der er mindre smittespredning i lokaler, hvor der er god plads til alle i rummet, siger Søren Brostrøm.

Det er vigtigt at holde fokus på indeklimaet for at undgå smittespredning med coronavirus.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen i opdaterede anbefalinger.

I anbefalingerne, der kommer forud for en koldere tid med flere stunder indendørs, er der således nu også et afsnit om udluftning og ventilation.

Det skyldes, at det er sværere at holde god afstand og sikre god hygiejne, når flere personer samles indendørs. Det påpeger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Vi ser generelt mindre smittespredning i lokaler, hvor der er god plads til alle i rummet, i lokaler med god udluftning eller ventilation, og når aktiviteterne foregår udendørs frem for indendørs, siger Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

- Når vi i højere grad opholder os indenfor, er det derfor en god idé at sørge for at huske at lufte ud med jævne mellemrum, og at der er god ventilation i lokaler, der har offentlig adgang, som institutioner, kontorer og butikker.

/ritzau/