Sundhedsstyrelsen anbefaler at sætte fødsler tidligere i gang, danske banker ønsker ikke moské med sund økonomi som kunde, og dokumentar viser ny side af The Beatles

Godmorgen! Det er blevet fredag, og det er tid til ugens sidste Morgensamling.

Vi starter i politikkens verden. For nu skal folketingsmedlemmer vise lægeerklæring ved sygeoverlov. Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse torsdag.

”Vi har som udgangspunkt ingen grund til at betvivle, at medlemmer er syge, når de anmoder om at få sygeorlov. Men vi synes, det giver mening at indføre retningslinjer, der minder om dem, som gælder bredt på arbejdsmarkedet," siger Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S).

De ændrede regler kommer i kølvandet på et par sygemeldinger de seneste år, som har skabt stor debat. Eksempelvis vakte det undren, da tidligere medlem af De Konservative Naser Khader tidligere i år sygemeldte sig med stress efter anklager om, at han havde sendt trusler til flere debattører. Spekulationerne gik på, om han sygemeldte sig for at undgå kritiske spørgsmål om sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet Dansk Folkeparti hilser de nye strammere regler velkommen:

"Det er helt klart på sin plads, at det (en lægeerklæring, red.) skal afleveres som på andre arbejdspladser," siger partiets gruppeformand, Peter Skaarup, til DR.

Hård kritik af Barbara Bertelsens sms'er om Kåre Mølbak

Vi bliver i det politiske. For i går så en række sms-beskeder mellem Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og hendes daværende kollega i Sundhedsministeriet Per Okkels dagens lys i minkkommissionen.

I sidste uge blev både Per Okkels' og sundhedsminister Magnus Heunickes (S) sms'er afleveret til minkkommissionen.

Og gårsdagens fremvisning af Okkels' sms'er fra Barbara Bertelsen gør, at særligt sidstnævnte nu møder hård kritik fra både Venstre og Konservative. Hun var ifølge sms'erne nemlig utilfreds med, at Kåre Mølbak ikke tydeligt nok gav udtryk for, at Statens Serum Institut anbefalede at aflive alle mink.

I en sms til Okkels kaldte Bertelsen Mølbak for "en total fej kujon, som ikke vil tage del i ansvaret".

Og det er at underminere myndighedernes troværdighed og overskride sine egne beføjelser i voldsom grad. Det siger De Konservatives Rasmus Jarlov til Politiken.

Også i Venstre skaber de nye sms’er bekymring:

"Det er meget bekymrende, hvordan Mette Frederiksen og hendes regering forsøger at kontrollere og håndstyre, hvad for eksempel sundhedsmyndigheder skal sige og mene," skriver politisk ordfører Sophie Løhde (V) i en sms til Politiken.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at sætte fødsler tidligere i gang

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at fødsler bliver sat i gang allerede en uge efter terminsdatoen. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Anbefalingen fremgår af et høringsnotat, som nu er sendt i høring frem til den 17. januar.

I dag bliver en fødsel sat i gang, når den gravide er gået mellem 10 og 12 dage over sin terminsdato. Med ændringen vurderer Sundhedsstyrelsen, at man ville kunne forebygge omkring syv dødfødsler om året.

Debatten om, hvornår et barn senest skal fødes, begyndte i forbindelse med det svenske forskningsprojekt, Swepis, der skulle undersøge risikoen ved, at kvinder bliver sat i gang senere. Studiet blev stoppet efter fem dødfødsler og et spædbarns død.

Sundhedsstyrelsen nye anbefaling vil betyde, at der vil være 5500 ekstra igangsættelser om året. I Danmark bliver der født omkring 60.000 børn årligt.

Tyskland strammer reglerne for ikke-vaccinerede

Vi skal lidt sydpå og få en status fra Tyskland, der nu indfører en række nye restriktioner, som er målrettet de ikke-vaccinerede i landet. Det fortæller den afgående forbundskansler, Angela Merkel, ifølge den tyske avis Die Welt.

De nye restriktioner indebærer blandt andet, at eksempelvis biografer, teatre og restauranter fremover vil være forbudt område for ikke-vaccinerede. De nye restriktioner betyder også, at private arrangementer med både vaccinerede og ikke-vaccinerede nu kun må foregå i private hjem.

Angela Merkel mener ligeledes, at situationen er så alvorlig, at Tyskland bør indføre krav om vaccination mod coronavirus fra februar 2022.

I Danmark er vi meget langt fra en decideret vaccinepligt. Det fastslog statsminister Mette Frederiksen (S) til onsdagens pressemøde. Hvad Kristeligt Dagblad mener om tvang og vaccinationer, kan læses her.

Ingen danske banker vil have moské med sund økonomi som kunde

Der er styr på penge-sagerne hos moskéen Hamad Bin Khalifa Civilization Center i København - alligevel ønsker ingen danske banker den som kunde. Det kan man læse på forsiden af Kristeligt Dagblad i dag.

Efter nogle tumultariske år er tidligere konflikter i moskéen løst. Der er ingen donationer fra udlandet, og fonden har en sund økonomi. Alligevel ønsker ingen at have moskéen som kunde. Mohanad Mansour er overbevist om, at det skyldes de skærpede regler om hvidvaskkontrol sammenkoblet med negative mediehistorier om Rovsingsgade-moskéens donationer fra udlandet. Han er direktør for den fond, der driver moskéen.

Moskéforskeren Lene Kühle kalder det ærgerligt, at en moské, der ønsker at signalere gennemsigtighed og orden i sagerne, ikke kan få en dansk bank. Hun mener, at det bliver kontraproduktivt, hvis lovgivning om hvidvask kan komme til at forhindre en fond i at integreres i det danske banksystem.

Dokumentar viser ny side af The Beatles

Mange kan synge med på sange som "Let it be" og "She loves you", og nu kan vi faktisk lære de fire medlemmer af historiens måske største band, The Beatles, endnu bedre at kende.

For nyligt udkom det sidste af tre afsnit i dokumentarserien "Get Back" på Disney+, hvor "Ringenes Herre"-instruktør Peter Jackson dykker ned i hidtil usete optagelser af bandets indspilning af albummet "Let It Be". Optagelserne er lavet i 1969 – altså i opløbet til bandets brud i 1970.

I dokumentarserien ser man på tæt hold, hvordan bandet skaber legendariske sange som "Don’t Let Me Down" og "Get Back", men man ser dem også i en helt almindelig relation til hinanden. Det forklarer Søren Mathiesen, der er Beatles-superfan til TV 2.

I dokumentaren bliver myter også afkræftet. Blandt andet gik snakken på, at bandet var rygende uvenner under indspilningen af "Let It Be", men den opfattelse gør "Get Back" op med.

Kristeligt Dagblads anmeldelse af dokumentarserien er en smule mere lunken - men hvis du mangler en aktivitet til weekenden, kan du jo se den og bedømme selv.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.