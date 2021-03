Sundhedsstyrelsen anbefaler at vaccinere efter alder

Når de allermest sårbare og ældre er blevet vaccineret, anbefaler Sundhedsstyrelsen at vaccinere ud fra alder.

Det har indimellem været for vanskeligt at finde ud af, hvilke befolkningsgrupper der skulle vaccineres først. Og det dur ikke, når der er et begrænset antal vacciner til rådighed.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen nu gøre vaccineprogrammet mere simpelt. Det betyder, at man fremover vil vaccinere ud fra alder, når de mest sårbare er blevet vaccineret. Det foreslås at vaccinere folk over 50 år først.

Det fremgår af et notat, som Ritzau er i besiddelse af.

- Det vil sikre en mere fair og logistisk mere effektiv vaccinationsudrulning, lyder det, og det skyldes, at der er behov "for en betydelig opstramning og præcisering af kriterier for visitation".

Partilederne i Folketinget bliver præsenteret for anbefalingerne torsdag på et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ifølge Ritzaus oplysninger.

Hidtil har der været 12 forskellige målgrupper, som har bestemt rækkefølgen for, hvornår de forskellige befolkningsgrupper skulle vaccineres.

Det skal fremover gøres mere simpelt, fordi der indimellem har været problemer med at finde ud af, hvilke grupper der skulle vaccineres først.

Styrelsen nævner eksempler på, at administrativt personale i nogle tilfælde er blevet vaccineret før personer i frontlinjen som for eksempel sygeplejersker.

Eller at yngre personer med velbehandlede sygdomme er blevet vaccineret før de allerældste.

Derfor skal de mest sårbare vaccineres færdigt sammen med alle over 50 år. Dernæst tages hul på dem under 50 år.

Det foreslås at vaccinere de yngste samtidig som de ældste i den målgruppe. For eksempel dem på 16-19 år sammen med dem på 45-49 år og så fremdeles.

Det skyldes to hensyn. Der er større risiko, jo ældre man er. Men de unge ses med flere socialt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det vil være en bedre fremgang. Hun kommenterer kort nyheden torsdag under et besøg på Herlev Hospital.

- Det er i høj grad ældre, der er i risiko for indlæggelse og alvorlig sygdom. Alder er et godt kriterie, når det handler om udrulning af vacciner, siger hun.

Det ligner et forslag, som kom i sidste uge fra Danske Regioner, der udvælger de borgere, der skal vaccineres ud fra kriterierne. Der var for stor forvirring blandt visse borgere om, hvornår de skulle vaccineres, lød det.

Dengang ønskede Sundhedsstyrelsen ikke at udtale sig. Men der er altså opbakning fra regeringen.

I praksis betyder det en udskydelse på måske en uge for nogle grupper, er vurderingen.

Det skyldes, at der fra starten af maj ventes at være en langt større levering i antallet af vacciner med op mod en halv million om ugen, lyder det i notatet.

Det kan Mette Frederiksen godt acceptere, uddyber hun.

Folk over 65 år vurderes at være i risiko for et mere alvorligt sygdomsforløb, mens folk under 50 år er i lav risiko.

