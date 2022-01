Sundhedsstyrelsen: Antal indlagte på grund af covid-19 kan falde

Sundhedsstyrelsen forventer, at antallet af personer, der bliver indlagt med behandlingskrævende covid-19 vil være stabilt til let faldende i den kommende uge.

Det fremgår af en risikovurdering fra Epidemikommissionen.

Antallet af patienter, der er indlagt og testet positive for coronavirus, vil dog stige på grund af den høje samfundssmitte, forventer Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen baserer forventningen på flere faktorer.

Det er blandt andet stabil smitte blandt ældre, det store antal af personer, der er blevet revaccineret, og at omikronvarianten tilsyneladende giver anledning til mindre alvorlig sygdom.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at mellem 30 og 40 procent af de indlagte, der har en positiv coronatest, ikke er indlagt på grund af covid-19.

Under halvdelen af dem, der er indlagte på grund af covid-19, er indlagt med en nedre luftvejsinfektion. Personer, der har en nedre luftvejsinfektion, kan risikere at udvikle lungesvigt og få behov for respiratorbehandling.

Det er særligt, hvis de har andre risikofaktorer som høj alder, svær overvægt, anden sygdom, eller hvis de ikke er vaccineret.

Det fremgår af en statusrapport fra Sundhedsstyrelsen, der bygger på oplysninger fra Sygehusmedicinregistret.

I risikovurderingen fra Epidemikommissionen lyder det, at landets fem regioner nu er på risikoniveauet trin 3.

Region Sjælland og Region Hovedstaden er blevet nedjusteret fra trin 4 til trin 3.

Trin 3 betyder, at der er "potentiale for moderat sygdomsbyrde i den kommende periode".

Sundhedsministeriet har oplyst, at regeringen på onsdag vil fremlægge, hvilke restriktioner den mener skal ophæves og forlænges efter 31. januar.

Til det har regeringen bedt Epidemikommissionen om at komme med dens anbefalinger.

Desuden er Epidemikommissionen blevet bedt om at vurdere, hvorvidt coronavirus fortsat skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

