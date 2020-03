Sundhedsstyrelsen: Danmark er blandt de lande der tester mest

Sydkorea er fremhævet for evnen til at teste mange for corona. Forventningen er, at Danmark snart overhaler.

Sundhedsstyrelsen er blevet mødt med kritik for, at Danmark ikke tester nok personer for, om de er smittet med coronavirus.

Eksempelvis er Sydkorea derimod blevet fremhævet som et land, der har lært meget af tidligere virusudbrud som sars og mers og fra starten har testet bredt.

Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen forventer, at Danmark vil overhale Sydkorea i test.

- Der har været meget fokus på, om vi tester for lidt. Vores vurdering er, at Danmark ligger rigtig, rigtig godt i feltet også i forhold til Sydkorea. Vi har en forventning om, at vi snart overhaler Sydkorea i forhold til testpraksis, siger Søren Brostrøm.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har opfordret lande til at "teste, teste og teste". I sidste uge skiftede Danmark fra en strategi om at inddæmme smitten til en strategi, der har fokus på afbødning af smittespredningen.

Meldingen var, at det kun var folk med tydelige symptomer, der skulle testes, mens folk med milde symptomer skulle gå i hjemmekarantæne i 14 dage.

- Da vi skiftede teststrategi 12. marts, så var det fordi, den ikke holdt længere. På det tidspunkt havde vi ikke samfundssmitte. Kernen i strategien var, at vi kunne forudse, hvor smitten var, og hvor kom den fra.

- Når vi begynder at have samfundssmitte, er vi nødt til at have nogle andre kriterier for, hvem der er muligt smittet. Både ved at holde folk hjemme ved lette symptomer og ved moderate eller svære symptomer at kalde dem ind, siger han.

Det er en misforståelse, at Danmark ikke er fortsat med at teste folk samtidig ifølge Sundhedsstyrelsen.

Der er udsendt nye retningslinjer, hvor også sundhedspersonale kan blive testet for milde symptomer.

- Vi skaber en mulighed for, at sundhedspersonale kan komme ind og blive testet, hvis man har milde symptomer. Er man negativ, kan man komme på arbejde igen, siger Søren Brostrøm.

/ritzau/