Sundhedsstyrelsen er på vej med nye corona-anbefalinger

I forbindelse med den næste fase af genåbningen vil Sundhedsstyrelsen opdatere de generelle retningslinjer.

Vask hænder og brug håndsprit. Host eller nys i ærmet. Undgå håndtryk, kindkys eller kram. Vær opmærksom på rengøring. Og hold to meters afstand til andre i det offentlige rum.

Sådan har Sundhedsstyrelsens anbefalinger lydt, siden coronavirusset begyndte at sprede sig i Danmark.

Men i forbindelse med den næste fase af den gradvise åbning af Danmark er Sundhedsstyrelsen på vej med en opdatering af de generelle anbefalinger.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen til Ritzau.

Sundhedsstyrelsen kan ikke oplyse, hvilke anbefalinger der eventuelt bliver ændret. De opdaterede anbefalinger vil hurtigst muligt blive meldt ud.

Det er primært anbefalingen om at holde en afstand på to meter, der har betydning for blandt andet storcentre, restauranter og caféer, som snart kan åbne igen.

Med en politisk aftale, som regeringen og resten af Folketingets partier indgik torsdag, har storcentre fået lov til at åbne fra mandag den 11. maj, og restauranter og caféer må igen servere for gæster fra den 18. maj.

Også skoleelever fra 6. til 10. klasse kan begynde i skole igen fra 18. maj. Det har siden den 15. april kun været børn i 0.-5. klasse, som har været i skole.

Hvis afstandsanbefalingen på to meter bliver fastholdt, vil det være svært for skolerne at få plads til alle elever, er vurderingen fra formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

