Mange borgere har måtte væbne sig med tålmodighed og god tid for at blive revaccineret mod coronavirus.

Sundhedsstyrelsen erkender timelange køer for at få tredje stik

Der har været udfordringer for folk med at blive revaccineret med tredje stik, hvilket Sundhedsstyrelsen torsdag erkender.

Flere steder landet over har folk stået i timelange køer for at blive vaccineret mod coronavirus for at opnå større beskyttelse i lyset af den smitsomme variant Omikron, der vinder frem.

- Jeg ved godt, at det ikke har været så let den seneste uge. Mange har haft problemer. Der har været ventetid på vacciner.dk, og nogen har siddet i timelange køer. Nogen har været i vaccinationscentre og stået i køer.

- Jeg er godt klart over, at det har krævet lidt ekstra af jer, der har skulle have stikket, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, på et pressemøde.

Hun uddyber, at interesserede kan gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og se, hvornår de kan blive revaccineret.

Her kan man indtaste alder og tidspunkt for andet stik, hvis man vil vide, hvornår man kan komme til.

I øjeblikket kan alle over 40 år, som er vaccineret for mere end 4,5 måned siden, blive revaccineret.

Folk under 40 år kan også blive revaccineret, hvis det er over 5,5 måned siden.

