Sundhedsstyrelsen: Europa er nyt epicentrum for coronavirus

Alle ikke-nødvendige rejser til USA lukkes ned fra Danmark. Europa betragtes som nyt epicentrum.

Europa er blevet epicentrum for coronavirussen. Det siger sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm på et pressemøde torsdag.

- Det er ikke længere et udbrud, som er et kinesisk eller asiatisk problem. Epidemien har fået et nyt epicentrum, det er Europa.

- Ser man på udviklingen dag for dag, er det Europa, der har den største vækst nu, det er ikke kun Italien, det er også en række andre store lande i Europa, der har en bekymrende udvikling.

- Der er en bekymrende stigning i Danmark bare over de seneste par døgn, siger han.

På samme pressemøde torsdag står det klart, at Danmark lukker ned for alle ikke-nødvendige rejser til USA for at inddæmme smitten. Landekoden for USA ændres til orange, hvilket betyder, at der er en forhøjet risiko for corona.

Der er ikke problemer med forsyning af dagligvarer eller medicin i Danmark, bliver det ligeledes understreget.

Sundhedsstyrelsen skifter fra en strategi, der har fokus på inddæmning til en med fokus på afbødning.

- Det er nu, vi kan gøre noget for at begrænse udbredelsen af virussen.

- Vi betragter som udgangspunkt alle som bærere af virussen. Det er derfor, at vi skal holde afstand og god hygiejne, og vi skal som udgangspunkt gå ud fra, at vi har corona, hvis vi får symptomer på forkølelse, hoste og feber.

- Det betyder, at man straks skal isolere sig og holde sig hjemme, hvis man får symptomer. Hold afstand til de nære og lad helt være med at gå på arbejde, siger Søren Brostrøm.

/ritzau/