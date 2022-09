Sundhedsstyrelsen forventer en hård influenzasæson. Mål er, at ni ud af ti i risiko skal vaccineres. På den sydlige halvkugle opfører influenza sig usædvanligt.

Venteværelset hos lægen og på vaccinationscentret kan blive fyldt og køen i apoteket lang.

Fra 1. oktober tilbydes ældre og andre i risiko for at blive alvorligt syge af influenza en vaccination, og hos de praktiserende læger er vurderingen, at ekstraordinært mange i år vil tage imod det gratis tilbud.