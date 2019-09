Sundhedsstyrelsen fraråder brugen af e-cigaretter

Sundhedsstyrelsen fraråder nu klart alle børn, unge, gravide og ammende at ryge e-cigaretter.

Sundhedsstyrelsen skærper nu synet på de e-cigaretter, der har været på markedet i omkring ti år.

Det skriver Politiken.

- Ingen bør ryge e-cigaretter. Derfor fraråder vi nu klart alle børn, unge, gravide og ammende at ryge e-cigaretter. Det er den samlede mængde viden om skadevirkningerne, der er årsagen, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø til avisen.

Også de, der i forvejen ryger e-cigaretter alene eller i kombination med almindelige cigaretter, bør ifølge Sundhedsstyrelsen blive røgfri.

- Vi kender slet ikke langtidseffekterne af dagligt brug af e-cigaretter endnu, men der er ingen tvivl om, at e-cigaretter er sundhedsskadelige. Fremtiden vil så vise, hvor skadelige de er, men det er også derfor, vi er bekymrede, siger Niels Sandø.

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen ikke e-cigaretter, men nu skærpes risikovurderingen, så børn, unge, gravide og ammende direkte frarådes at dampe på e-cigaretter.

Tobaksproducenterne er enige i, at hverken børn, unge, gravide eller ammende bør benytte e-cigaretter.

Men industrien påpeger, at det er "ærgerligt", at styrelsen fraråder brugen også over for rygere, "fordi produkterne er et potentielt mindre skadeligt alternativ til en cigaret".

- E-cigaretter er ikke et sundt produkt - det sundeste valg vil altid være at fravælge enhver form for nikotin- og tobaksindtag, siger Tine Marie Andersen, direktør hos Tobaksproducenterne, organisationen der repræsenterer tobaks- og e-cigaretproducenter, til Politiken.

- Det er et sundhedsskadeligt produkt, men et væsentlig mindre sundhedsskadeligt produkt end almindelige cigaretter.

/ritzau/