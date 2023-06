Sundhedsstyrelsen har fundet Søren Brostrøms afløser

Jonas Egebart afløser Søren Brostrøm i rollen som direktør for Sundhedsstyrelsen fra 1. oktober.

Det oplyser styrelsen torsdag i en pressemeddelelse.

Egebart er uddannet læge fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som direktør for Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

- Han skal definere Sundhedsstyrelsens rolle i de kommende års omstilling af sundhedsvæsenet, hvor fokus i høj grad bliver på det nære sundhedsvæsen, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

- Der er masser af opgaver at tage fat på, og jeg ser meget frem til samarbejdet.

Søren Brostrøm meddelte i april, at han ville stoppe til efteråret efter otte år på posten.

Han begrundede sin afgang med, at han ikke synes, at man skal sidde for længe på vigtige poster, hvor man kan komme til at spærre for udvikling.

45-årige Jonas Egebart ser frem til at sætte endnu mere fokus på at gribe de digitaliseringsmuligheder, der tegner sig, lyder det.

- Jeg glæder mig meget til arbejdet i Sundhedsstyrelsen, som er det faglige fyrtårn i sundhedsvæsenet og har en væsentlig rolle i den nødvendige udvikling, siger han.

- Jeg har været glad for at kunne se sundhedsvæsenets muligheder og perspektiver fra så forskellige sider.

Under coronapandemien var han ansvarlig for planlægning og gennemførelse af Region Hovedstadens vaccinationsindsats.

I alt syv personer kæmpede om at blive Søren Brostrøms afløser. Det oplyste Indenrigs- og Sundhedsministeriet i starten af maj til Ritzau.

Søren Brostrøm blev for alvor landskendt under coronapandemien, der gjorde ham til folkeeje.

Flankeret af eksempelvis statsminister Mette Frederiksen (S) og den daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tonede han gentagne gange frem på tv-skærmene hjemme i stuerne under de mange pressemøder.

