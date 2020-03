Sundhedsstyrelsen: Lad være med at give hånd, kysse og kramme

Man skal undgå berøring med andre mennesker, lyder opfordring fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man holder op med give hånd, kramme og kysse.

Det kan begrænse coronasmitten, siger direktør Søren Brostrøm på et pressemøde.

- Sundhedsstyrelsen kommer ikke og kontrollerer borgernes adfærd. Men det er en klar anbefaling, at vi holder op med give hånd, kram eller kys.

- Det vil være en effektiv indsats for at forebygge den epidemi, der kan ramme vores samfund, siger Søren Brostrøm.

Han indrømmer, at det kan være svært at følge anbefalingen, hvis man for eksempel er gift og bor sammen.

Anbefalingen skyldes, at coronavirus er en luftvejsinfektion. Den spreder sig via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys.

Sundhedsstyrelsen opfordrer også til, at man ofte vasker hænder og bruger håndsprit.

Samtidig skal man være opmærksom steder, hvor man er tæt på mange mennesker - for eksempel i offentlig transport.

- Tager man metro, bus eller tog, skal man være opmærksomhed på tætheden. Og man skal spritte sine hænder bagefter eller overveje at bruge handsker.

- Er man i risikogruppen, så kan man overveje, om man skal tage en tætpakket metro, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

De danske myndigheder har fredag desuden opfordret til, at alle arrangementer med over 1000 deltagere bliver aflyst.

Det gælder i første omgang resten af marts. Forventningen fra myndighederne er, at opfordringen bliver efterlevet.

Det er særligt ældre og svækkede mennesker, som er risikozonen for at blive ramt af coronavirus.

Indtil videre er der 21 bekræftede smittetilfælde i Danmark og derudover to personer på Færøerne.

/ritzau/