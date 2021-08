Sundhedsstyrelsen lemper afstandskrav for nære kontakter

Sundhedsstyrelsen ændrer sine retningslinjer for nære kontakter.

Fremover bliver man først betragtet som nær kontakt, hvis man har været inden for en meters afstand af en smittet i mindst 15 minutter.

Tidligere var det to meter.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover behøver nære kontakter til nære kontakter - altså tredje led - ikke længere tage en test. Det skyldes, at Delta-varianten er dominerende. Desuden er en stor del af befolkningen nu vaccineret.

- Vi ved, at vaccinen beskytter godt mod at blive smittet med Delta-varianten og mod at få et alvorligt forløb med covid-19.

- Derfor kan vi justere på retningslinjerne for kontaktopsporing, så de bliver lidt mindre indgribende i hverdagen, udtaler vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Statens Serum Institut (SSI) holder hele tiden øje med, om der skulle komme nye varianter til Danmark.

SSI overvåger, om de er mere smitsomme, mere alvorlige, eller om de giver udfordringer i forhold til effekt af vacciner. De ser på, om de kan medvirke til mere skærpede retningslinjer for kontaktopsporing.