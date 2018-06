Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier ønsker mindre druk

Rektorer skal sætte en stopper for det, som Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier kalder uheldig festkultur.

Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier opfordrer i et fælles brev landets gymnasier til at tage aktivt stilling og tage ansvar for at få skabt sunde rammer for eleverne i forhold til alkohol og rygning.

Ifølge Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier har der på visse gymnasier udviklet sig en uheldig festkultur med alkohol og rygning i fokus.

Brevet er fredag sendt ud til landets gymnasierektorer. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi ser desværre en gruppe i gymnasiet, der drikker rigtigt meget, og det må jo ikke blive dem, der sætter dagsordenen for resten af eleverne, siger Niels Sandø, der er konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Foruden mindre druk skal gymnasierne forebygge, at unge begynder at ryge, står der i brevet.

- Vi er alvorligt bekymrede for de unges rygning, hvor vi ser en stigning i andelen af nye rygere.

- Det er en kedelig udvikling, som det er vigtigt, at gymnasierne forholder sig til, siger Niels Sandø.

/ritzau/