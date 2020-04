Sundhedsstyrelsen overvejer at udvide kriterier for coronatest

Testkapaciteten er øget, og nu ser styrelse på, om kriterier for, hvem der kan coronatestes, skal udvides.

Der skal skrues op for antallet af coronatest af danskere, har budskabet lydt fra regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Der har været mangel på testudstyr, og det har sat nogle begrænsninger for antallet af test.

Men nu er lagrene af testudstyr ved at være bygget op. Og regionerne har meddelt, at man har kapacitet til at klare 5000 test om dagen de næste to uger.

Men kapaciteten bliver tilsyneladende ikke fuldt udnyttet endnu.

I mandags blev der eksempelvis testet 3200 personer, oplyser Danske Regioner.

Tallene for tirsdag er endnu ikke klar.

I Sundhedsstyrelsen vil man nu se på, om retningslinjerne for, hvem der testes, skal udvides.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at Sundhedsstyrelsen ønsker at teste mange flere, siger centerchef Helene Probst, Sundhedsstyrelsen, i en skriftlig kommentar.

- Vi er ved at gennemgå vores retningslinje igen og forventer, at den ligger klar senest torsdag. Her ser vi blandt andet på, om vi skal udvide kriterierne for, hvem der skal testes, yderligere, siger hun.

Ifølge centerchefen handler det i vidt omfang om at sikre, at de gældende retningslinjer for, hvem der testes, bliver efterlevet.

- Det har ikke alle steder været sådan, at alle dem, der henvises til de regionale udredningsklinikker, kunne testes. Det er muligt nu.

- Der er også personale i sundheds- og ældresektoren, der ikke er blevet testet. Det kan de nu, siger Helene Probst.

Det er de alvorligt syge samt gravide, der bliver testet, som retningslinjerne er nu.

Desuden kan ansatte i sundheds- og plejesektoren blive testet, hvis de har lette symptomer.

Det samme gælder personer, der arbejder med udsatte borgere, eksempelvis på forsorgshjem og herberger.

Senest har Kriminalforsorgen onsdag meddelt, at fængsels- og transportbetjente med lette symptomer også kan blive testet med henblik på hurtig raskmelding.

Danske Regioner har tidligere oplyst, at man kan udvide kapaciteten til test yderligere.

Eksempelvis har man indgået samarbejde med Novo Nordisk og DTU.

Det betyder, at man kan skrue yderligere op for testkapaciteten inden for et par uger.

/ritzau/