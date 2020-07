Sundhedsstyrelsen: Små børn bør ikke bruge mundbind

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge mundbind i visse situationer. Det gælder dog ikke børn inden skolealder.

Små børn kan have svært ved at bruge mundbind korrekt, og derfor bør de ikke bruge dem.

Det mener Sundhedsstyrelsen, der ikke anbefaler, at børn før skolealderen får maskerne på.

I sidste uge udsendte styrelsen en anbefaling om at bruge mundbind i bestemte situationer og kaldte det en god idé at have nogle af de beskyttende masker liggende i hjemmet.

Hvis man mistænker at være smittet med coronavirus og er på vej hen for at blive testet, bør man tage et mundbind på.

Også hvis man rejser hjem fra et højrisikoområde, anbefaler styrelsen at tage mundbind på i forbindelse med turen fra eksempelvis lufthavnen til sit hjem.

Anbefalingerne gælder dog ikke for alle. Og det er ikke kun små børn, som ikke anbefales at bruge mundbind.

Heller ikke personer med nedsat motorisk eller kognitiv funktion som eksempelvis lammelser, gigtsygdomme, udviklingshæmning, hjerneskade og demens anbefales at tage maskerne på.

Det samme gælder folk, der i svær grad lider af lungesygdommen kol.

/ritzau/