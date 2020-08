Sundhedsstyrelsen: Stofmundbind er bedre end ingenting

Sundhedsstyrelsen har indtil nu ikke anbefalet stofmundbind. Men det er bedre end ingenting, siger den.

Stofmundbind af den rigtige type er bedre end slet ikke at bruge mundbind, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Indtil nu har Sundhedsstyrelsen udtrykkeligt ikke anbefalet stofmundbind.

Den justerede anbefaling kommer, efter at Sundheds- og Ældreministeriet har meldt ud, at det fremover vil være påkrævet at bære mundbind, når man rejser med offentlig transport i Aarhus Kommune.

Sundhedsstyrelsen fastholder, at CE-mærkede engangsmundbind stadig er at foretrække.

Overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg udtaler dog i pressemeddelelsen, at "et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind, og hvis alle følger vores anbefalinger om mundbind, kan det bidrage til at holde epidemien nede".

/ritzau/