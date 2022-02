Sundhedsstyrelsen udsender vejledning om giftigt stof til læger

Sundhedsstyrelsen vil sikre, at borgere får ensartet behandling af lægen, når de kommer med bekymring om PFAS.

Sundhedsstyrelsen har lavet en vejledning til læger om, hvordan de skal rådgive personer, der har været udsat for store mængder af PFAS.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Stoffet PFOS, der hører til PFAS-gruppen, mistænkes for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

Det har blandt andet været anvendt i brandslukningsskum, og derfor har brandfolk været i nær kontakt med det giftige stof.

Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, siger i pressemeddelelsen, at mange borgere er blevet bekymret for, om de har været udsat for PFOS.

- Med materialet vil vi sikre, at der er en ensartet viden hos lægerne om, hvordan de kan rådgive de borgere, der henvender sig.

- Vi vil gerne sikre, at borgerne får en ensartet behandling og rådgivning, der følger de anbefalinger, der er udarbejdet i samarbejde med landets førende eksperter, siger han.

I oktober sidste år nedsatte Sundhedsstyrelsen en ekspertgruppe, der skulle se på helbredseffekterne ved PFOS.

Den ekspertgruppe har rådgivet Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vejledningen til lægerne.

Desuden er der blevet lavet en rapport om helbredseffekter af PFAS og information til borgere, der har været udsat for store mængder PFAS.

PFAS er en gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, heriblandt PFOS, som har været brugt siden starten af 1950'erne.

/ritzau/