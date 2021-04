Sundhedsstyrelsen: Udvid social boble til ti mennesker

Sundhedsstyrelsen mener nu, at man kan ses med ti mennesker i stedet for fem mennesker regelmæssigt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at man kan have en social boble bestående af ti mennesker i stedet for fem.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Vicedirektør i styrelsen Helene Probst siger, at selv om det er vigtigt at holde fast i de gode råd, kan der nu løsnes en smule for anbefalingerne.

- Lige nu anbefaler vi, at man maksimalt ser ti, og hvis man inviterer venner og familie på besøg derhjemme, så ikke samles mere end ti indendørs, siger hun i pressemeddelelsen.

Den opdaterede vejledning er en anbefaling og ikke en regel. Det er altså ikke ulovligt at ses med flere end ti mennesker regelmæssigt.

Og Helene Probst er åben for, at anbefalingen kan blive lempet yderligere i de kommende måneder.

- Vi har savnet at se vores vanlige omgangskreds, og vi vil i de kommende måneder gradvist kunne udvide, hvor mange vi ser, siger hun.

Anbefalingen gælder ikke dem, man bor sammen med, og heller ikke dem, man ser uden for arbejdspladsen, skolen, fritidsaktiviteter.

Tidligere var anbefalingen, at man maksimalt så fem forskellige mennesker regelmæssigt.

/ritzau/