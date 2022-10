Sundhedsstyrelsen venter en hård influenzasæson

1. oktober åbnes for vaccination mod influenza. Uden immunitet risikerer mange at blive smittet.

Usædvanligt mange kan blive ramt af influenza i løbet af efteråret og vinteren.

Efter to sæsoner næsten uden det smitsomme virus er immuniteten lav, og derfor er smitterisikoen høj, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

- Da vi kun har haft meget lidt influenza de seneste år, er vi i en situation, hvor der ikke er særlig meget immunitet i befolkningen. Derfor både frygter og forventer Sundhedsstyrelsen en hård influenzasæson.

Fra 1. oktober er det muligt at blive vaccineret for ældre og andre i risiko for at blive alvorligt syge af influenza.

Sundhedsstyrelsens ambition er, at 95 procent af ældre fra 65 år og op vil tage imod tilbuddet.

Til sammenligning er verdenssundhedsorganisationen WHO's mål mindst 75 procent.

Det højere danske mål er realistisk, siger Helene Probst med henvisning til, at der er sendt invitationer ud i e-Boks med mulighed for selvbooking.

- Men det vil også få betydning, at man i år kan blive vaccineret mod influenza og corona på samme tid, siger Helene Probst.

Også formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Jørgen Skadborg mener, at flere end tidligere år vil tage imod det gratis tilbud.

- Vi forventer, at der bliver meget travlt, fordi patienterne i år samtidig kan få en corona- og en pneumokokvaccine (alvorlig lungebetændelse, red.), siger Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge i Billund.

Når Danmark i de seneste vintre stort set har været forskånet for influenza, skyldes det især, at mundbind, hjemmearbejde og andre coronarestriktioner har lagt en dæmper på smitten.

På Statens Serum Institut er seniorforsker og sektionsleder Ramona Trebbien enig i, at det bliver anderledes i år, fordi alle restriktioner er væk.

- Men hvor stort omfanget bliver, og hvilken type influenza der kommer til at cirkulere, er svært at sige noget om, siger hun.

Når usikkerheden er stor, skyldes det blandt andet, at landene på den sydlige halvkugle, herunder Australien og New Zealand, også har haft en usædvanlig influenzasæson.

Den begyndte med mange tilfælde tidligere end normalt, men med få smittede i slutningen af den vinter, de netop har haft.

- I år er det sværere at tolke på andre landes erfaringer, fordi nogle har haft restriktioner på grund af corona. Den har skubbet til meget og gjort, at vi ser forskellige mønstre, siger Ramona Trebbien.

Mest sandsynligt er det, at en eventuel influenzaepidemi bliver af typen A, som er den hyppigste og alvorligste. Den dukker som regel op hvert andet eller hvert tredje år.

/ritzau/