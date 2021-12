Sundhedsstyrelsen vil sætte fødsler i gang tidligere. Er det overbehandling eller fornuft?

Er det en god idé, hvis anbefalingen ændres, så man sætter fødsler for raske gravide med et forventet rask foster i gang højst en uge efter terminen i stedet for de nuværende op til 10-12 dage?

Det er enormt svært at sige. Der er nogle gravide, som vil have glæde af at få fødslen sat i gang tidligere, men der vil være rigtig mange, hvor det vil blive at overbehandle at sætte fødslen i gang. Det er altid svært, når man begynder at tale om risiko for døde børn, for selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at færre børn dør. Men evidensen på området er ikke stærk, så vi kan ikke være sikker på, at vi kan redde alle børn, men vi kan være sikker på at vi kommer til at overbehandle mange.

Hvad er egentlig problemet med bare at lade naturen gå sin gang og ikke sætte nogen fødsler i gang overhovedet?

I mange år har vi interesseret os for, hvorfor fødsler overhovedet går i gang, og hvilke børn som har bedst af at blive født, før fødslen går i gang af sig selv. Når vi når to uger over termin, er der større risiko for, at moderkagen holder op med at fungere optimalt og dermed øges risikoen for, at barnet dør, inden det bliver født. Det er derfor, at vi i gennem mange år har anbefalet igangsættelse, når man er gået 14 dage over termin. I de sidste 10 år har vi skærpet det til at anbefale igangsættelse 10-12 dage over termin.

Det er i nogle medier trukket op, som at der er en konflikt mellem jer jordemødre og fødselslægerne om, hvorvidt en ændring af anbefalingen er en god idé. Er der en konflikt eller uenighed?

Jeg tror, jordemødre generelt ser det som et større indgreb at sætte fødsler i gang, end læger gør. Det er os jordemødre, der i høj grad følger kvinden, når hun er sat i gang. Så det er også os, der ser de her meget lange og krævende forløb. En igangsættelse er ikke bare lige noget, man gør med venstre hånd og så kører det af sig selv. Som jordemødre har vi måske også en viden om og ser potentialet i den spontane fødsel. Der er nogle kvinder, som har brug for at få sat en fødsel i gang, og det skal de naturligvis, men de, der kan føde selv, skal også have lov til at gøre det. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at både jordemødre og læger ønsker så gode fødsler og så mange sunde og raske børn som muligt.

Vil det skabe ekstra pres på fødegangene og landets jordemødre, hvis anbefalingen ændres?

Det vil skabe et meget større pres. Da man for 10 år siden indførte anbefalingen om, at gravide højst må gå 10-12 dage over tiden, skabte det også et kæmpe pres. Et igangsættelsesforløb tager længere tid, og der er brug for tid til at give en god information. Og når fødslen stimuleres kunstigt, skal vi holde øje med, at barnet kan klare de kunstige veer. Derfor kræver det en mere intens kontakt også tidligt i fødslen.

Hvorfor gik du ind i jordemoderfaget?

Ligesom nu var det dengang svært at komme ind på jordemoderstudiet. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at være jordemoder, men jeg regnede egentlig ikke med at komme ind, hvilket jeg dog gjorde alligevel. Når man begynder at læse til jordemoder er det et enormt fascinerende fag og at få lov til at være med i hele det forløb, hvor en kvinde bliver gravid, hendes krop udvikler sig, hun føder et barn og bliver et andet menneske – nu mor – og der skabes en ny familie. Det er noget af det smukkeste og mest fascinerende, der findes. Jeg var nok ikke så bevidst i mit valg om at blive jordemoder, men da jeg først var inden for døren, var det svært ikke at blive begejstret.

Er der en oplevelse ved en fødsel, som har gjort et særligt indtryk på dig?

Jeg har mange fine oplevelser. Men hvis jeg skal sammenfatte dem, så er det nok at opleve, hvor stærke kvinder er, når de føder børn. Og hvor fascinerende, det er at se kvinderne arbejde med dem selv. For nogle kvinder falder det dem let at føde, andre må virkelig arbejde for det og andre igen skal have hjælp til det. Jeg kan ikke lade være med at være både fascineret, begejstret og ydmyg over for kvinderne i hele processen.