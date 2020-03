Sundhedsstyrelsens chef afviser fejl i forsøg på at undgå corona

De første coronasmittede kunne spores tilbage til Norditalien. Indrejseforbud trådte først i kraft tirsdag.

Danmark er i øjeblikket det land med den mest dramatiske stigning i antallet af smittede i Europa, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag aften.

Alligevel afviser chefen for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, at de danske myndigheder har undervurderet situationen med spredning af coronavirusset i Danmark.

- I bagklogskabens lys, tror jeg ikke, at jeg kan se, at vi har begået voldsomme fejl i forhold til vores risikovurdering og indrejsescreening. Det har været på et solidt grundlag, siger Brostrøm på et daglige pressemøde.

Her orienterer en række myndigheder om den aktuelle corona-situation.

De fleste af de første coronasmittede i Danmark kunne spores tilbage til udlandet. Blandt andet Norditalien, hvor en del havde været på skiferie.

Alligevel trådte det danske flyveforbud, som betyder, at der ikke længere lander fly fra Norditalien eller andre såkaldt "røde zoner" i Danmark, først i kraft tirsdag.

Ekstra Bladet har med tal fra Københavns Lufthavn afdækket, at flere end 500 passagerer fra Norditalien i weekenden blandt andet frit kunne bruge offentlig transport, efter at de var landet i Danmark.

Søren Brostrøm fastholder, at sundhedsmyndighederne var opmærksom på risikoområderne i de lande, hvor danskerne var på skiferie.

Alligevel ventede man med at lukke for fly fra områderne.

- Vi var i dialog med seruminstituttet (Statens Seruminstitut, red.) hen over weekenden. Det var først søndag, at vi havde dokumentation for, at der var et problem i de pågældende områder, siger han.

På pressemødet bliver Søren Brostrøm spurgt, om han fortryder, at myndighederne har ladet passagerer passere gennem lufthavnen.

- Jo, det gør jeg af mange forskellige grunde. Der er jeg da ked af, at det ikke er muligt at gøre det dagen før, siger Søren Brostrøm.

- Hvis jeg ser tilbage, kan jeg ikke se kæmpestore fejl i det, og jeg kan i hvert fald ikke se det i forhold til indrejsescreening, for det virker ikke, siger han.

/ritzau/