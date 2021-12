Sundhedsvæsen får én milliard kroner, borgere må nu ikke protestere over asylcenter, og markant stemme forlader ”woke” kirke

Én milliard kroner. Det er beløbet, som et politisk flertal søndag aften blev enige om at sende i retning af landets pressede sygehuse som en del af den såkaldte ”coronavinterpakke”.

Pengene skal ifølge aftalen, som regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne står bag, bidrage til at fastholde sundhedspersonale og styrke aktiviteten på landets sygehuse, som trues af øget coronasmitte og uvisheden omkring den nye variant, omikron.

Selvom aftalen er tiltrængt, er det kun en midlertidig hjælp, lyder det fra Grete Christensen, der er formand i Dansk Sygeplejeråd, til Ritzau:

”Vi har endnu til gode at løse de grundlæggende problemer med mange års underfinansiering og alt for stor travlhed. Og det løser ikke det historiske lønefterslæb for sygeplejersker og andre kvindedominerede faggrupper.”

Forsvaret kæmper med ekstremisme blandt ansatte

Det er imidlertid ikke kun sundhedsvæsenet, der for tiden står over for udfordringer. I Forsvaret kæmper man nemlig med ekstremisme blandt medarbejdere og veteraner. Det skriver Berlingske, som har fået indsigt i en ny beretning fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der bliver offentliggjort i denne uge. Efterretningstjenesten understreger, at den er meget opmærksom på ekstremistiske eller radikaliserede miljøer i Forsvaret og den sikkerhedsrisiko, det kan udgøre.

”Vi er opmærksomme på, om der er personer, der vil bruge deres ansættelse i Forsvaret til at tilegne sig militære kompetencer til et andet formål end at passe på Danmark og danske interesser – og som dermed kan udgøre en intern trussel,” citeres chefen for Støtte til Forsvaret i FE, Kim Simonsen, for at sige i beretningen.

Truslen i Forsvaret stammer fra både højreekstremistisk og militant islamistisk radikalisering, kan man læse i artiklen.

Paven: Behandlingen af migranter er civilisationens forlis

Pave Frans vendte søndag tilbage til den græske ø Lesbos, som var et brændpunkt for migrantkrisen i Europa, da han besøgte øen i 2016. Og her lød et ekko af det budskab, som han har gentaget igen og igen i løbet af sin tid som pave.

”Lad os standse dette civilisationens skibbrud,” sagde han ifølge Washington Post om EU's behandling af migranter og flygtninge. Paven opfordrede ligeledes til, at man opretholder respekten for menneskerettighederne – ”især på dette kontinent, som konstant promoverer dem over hele verden."

I EU er over 1500 migranter druknet eller blevet meldt savnet under forsøg på at nå til Europa i år. Pave Frans har tidligere advaret mod at lade Middelhavet blive ”dødens hav”.

Bekymrede Sandvad-borgere må ikke længere demonstrere mod kriminelle asylansøgere

Mens pave Frans kan vælge at tage afsked med migranterne, når han igen rejser hjem til Vatikanet, forholder det sig anderledes for borgerne i den lille jyske by Sandvad. Ekstra Bladet kan nemlig fortælle, at flere udvisningsdømte asylansøgere, herunder flere mordere, er begyndt at flytte ind på asylcentret Center Sandvad. Borgerne i byen har det seneste stykke tid demonstreret mod udsigten til at blive naboer til kriminelle asylansøgere, hvilket også har været beskrevet i denne reportage fra Kristeligt Dagblad, men det kan være slut nu.

Borgerne har nemlig fået påbud om ikke at demonstrere. Ekstra Bladet har spurgt Udlændingestyrelsen, hvorfor beboerne i Sandvad ikke længere må demonstrere foran asylcentret. Udlændingestyrelsen skriver i et skriftligt svar til avisen, at den prioriterer at håndtere situationen bedst muligt i forhold til hensynet til de mennesker, som styrelsen har ansvar for.

Mange bliver mere ensomme i december

Følelsen af stå uden for fællesskabet er imidlertid hverken forbeholdt flygtningene ved Europas grænser eller asylsøgerne i Sandvad. 380.000 danskere er nemlig ensomme ifølge analysen ”Ensomhed i Danmark”, og den følelse forværres i julemåneden, lyder det fra fire humanitære organisationer i Kristeligt Dagblad.

”Ensomheden kan føles dobbelt op i julen. Her finder man sammen med familien, og har du ikke det nære netværk, så konfronteres du virkelig med ensomhed,” siger Lise Lind, chef for fællesskabssektionen i Røde Kors.

Analysen ”Ensomhed i Danmark” viser, at otte procent af befolkningen føler sig ensom, og at problemet er størst blandt unge mellem 16 og 29 år og de ældste over 85 år. 12 procent af de 16-29-årige føler sig ensomme, mens det gælder 13 procent af de plus 85-årige.

Markant norsk stemme forlader ”woke” kirke i protest

Mens nogle savner at være en del af et fællesskab, er der andre, som er så trætte af det, at de melder sig ud. En af dem er den norske samfundsforsker og forfatter Asle Toje, som i Vårt Land fortæller, at han har meldt sig ud af den norske kirke. Årsagen? At den norske kirke har udviklet sig til en ”woke” kirke, der ”ikke står på bibelsk grund”. Det gennemgående i Asle Tojes kritik er, at distinktionen mellem teologi og politik er kollapset, og at budskaberne fra prædikestolen bliver mere og mere politiske med en slagside til venstre. Asle Toje kommer med en række eksempler på, hvad der har fået bægeret til at flyde over hos ham, og det er blandt andet kirkens rolle i klimaspørgsmålet:

”Kirken har nu en så detaljeret klimaplan, at flere politiske partier ville misunde det. Kirkens rolle er ganske klar i Bibelen, men nu har kirkemødet (det øverste beslutningsorgan i den norske kirke, red.) med sine beslutninger skabt sin egen treenighed, som konkurrer med Gud, Jesus og helligånden. Denne treenighed er klima, miljø og bæredygtighed.”

Danskerne halverer forbrug af plastikposer på få år

Når vi danskere skal ud og handle i supermarkedet, sker det i stigende grad med en mulepose eller genbrugspose under armen. Hvor hver dansker i 2017 i gennemsnit brugte 59 plastikbæreposer, er tallet i 2021 faldet til blot 32 poser. Det skriver DR. Faktisk er vi danskere blevet så gode til at have en pose med selv, når vi er ude at handle, at vi allerede sidste år nåede EU’s målsætning om et forbrug på under 40 plastikbæreposer per borger om året, selvom det mål først skulle være nået i 2025.

”Jeg tror, det skyldes en øget bevidsthed i hele samfundet om konsekvenserne af vores ressourceforbrug. Plastikposer har folk let ved at forholde sig til, og det er noget, man relativt let kan gøre noget ved, fortæller Kristian Syberg, der er miljø- og plastikekspert hos RUC.

Det er fristende at tro, at den lovpligtige pris på minimum fire kroner per pose, som blev indført 1. januar 2021, har været afgørende for, at vi i dag bruger færre plastikposer, men det er faktisk ikke tilfældet. Siden begyndelsen af året er danskernes forbrug nemlig kun faldet med fem procent.

