Sundhedsvæsenet øger aktiviteten igen efter påske

Regeringen har med regioner og kommuner aftalt, at sundhedsvæsenet skruer op for aktiviteten efter påske.

Sundhedsvæsenet begynder at øge aktiviteten igen, når påskedagene er ovre.

Det er regeringen sent mandag aften nået til enighed om med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og De Praktiserende Læger (PLO).

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, kort efter at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har oplyst, at forhandlingerne om en genåbning af sundhedsvæsenet er brudt sammen.

- Når vi nu kan åbne mere op for sundhedsvæsenet igen, er det fordi, vi har opnået kontrol over corona-virusset i Danmark, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi havde gerne set en bred politisk aftale, men idet der ikke var politisk vilje til dette, går regeringen nu sammen med regionerne, KL og de praktiserende læger om at skrue op for aktiviteten i sundhedsvæsenet. Vi er dermed også klar til at afsætte de nødvendige midler til at sikre, at vi kan arbejde os hen imod en genindførelse af patientrettighederne.

