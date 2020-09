Sundhedsvæsnet har højeste andel af positive coronaprøver

Læger og sygeplejersker er sammen med bus- og taxachauffører blandt de mest udsatte for smitte ifølge SSI.

Sundhedspersonale samt ansatte i transportbranchen er blandt de befolkningsgrupper, som oftest får konstateret coronasmitte.

Det viser en ny opgørelse fra Statens Serum Institut ifølge Fagbladet 3F.

- Sundhedspersonalet har mere kontakt med syge end den øvrige befolkning. Så de udsættes for en større smitterisiko gennem arbejdet, siger professor ved institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan til Fagbladet 3F.

Blandt de ansatte i sundheds- og socialvæsenet er 1,07 procent testet positive for corona, siden smitten begyndte at sprede sig i begyndelsen af marts.

Transport er branchen med næstflest smittede. Her er 0,53 procent af de ansatte testet positive. Branchen dækker over job som eksempelvis taxachauffør, buschauffør og godschauffør.

At gruppen har et relativt højt antal smittede, forklarer Søren Riis Paludan med, at personalet har kontakt med flere mennesker end andre grupper på arbejdsmarkedet.

- På den måde har for eksempel taxa- og buschauffører større risiko for smitte, siger han til Fagbladet 3F.

Det samme gælder for ansatte i hoteller og restauranter, hvor 0,48 procent er eller har været smittet med corona.

Forskellen i antallet af positive test skal dog tages med det forbehold, at de ansatte i sundheds- og socialvæsenet oftere testes for corona end andre branchegrupper.

Alligevel mener Søren Riis Paludan ikke, at tallene begrunder, at enkelte brancher lukkes helt ned.

Men de brancheopdelte smittetal kan dog bruges til at få viden om, hvor det giver mening at begrænse smittespredningen.

- Tallene er med til at forklare, hvorfor det eksempelvis er nødvendigt med mundbind i den offentlige transport, siger han.

/ritzau/