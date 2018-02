Super-elcykel kan snart være på gaden

Forslag om hurtig elcykel er blevet sendt i høring. Cyklistforbundet kalder det uansvarligt.

Hurtige cyklister får måske snart en ny konkurrent på cykelstien.

En ny forsøgsordning med cykler, der kan køre 45 kilometer i timen ved hjælp af en motor - såkaldte speed pedelecs - er nemlig sendt i høring.

Det skriver Ingeniøren.

Forsøgsordningen går ud på, at cyklerne på en lang række områder ikke længere kategoriseres som store knallerter, men i stedet skal leve op til lidt løsere regler, oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Speed pedelecs er ikke almindelige elcykler, da en elcykel kun kan køre ved gåhastighed, hvis ikke cyklisten træder rundt i pedalerne, hvorimod en speed pedelec ved egen kraft kan nå op i nærheden af 20 kilometer i timen.

Samtidigt vil en almindelig elcykels motor typisk slå fra, hvis man når over 25 kilometer i timen. Dette sker først ved 45 kilometer i timen for en speed pedelec, der derfor indtil videre har været kategoriseret som en stor knallert, men det skal altså nu laves om i forsøgsordningen.

Aldersgrænsen sættes til 15 år for føreren. Det betyder også, at en speed pedelec skal kunne køre på cykelstien.

Men det mener Cyklistforbundet er en dum idé.

- Det er decideret tankeløst, uansvarligt og ekstremt usikkerhedsskabende at åbne op for, at de må køre på cykelstierne, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet til Ingeniøren.

Han understreger, at en lang række af forslagene kan være fine, da speed pedelecs er både sundere og grønnere end en knallert, der er teenageres oplagte alternativ.

Men det ændrer ikke på problematikken i at tillade speed pedelecs på cykelstien.

- Det vil udgøre en kæmpe sikkerhedsrisiko. Hvis man bare lader det her passere, som det står, så vil det koste liv, og flere vil lade være med at cykle på grund af øget utryghed på cykelstierne, forklarer Klaus Bondam.

Rådet for Sikker Trafik er ifølge Ingeniøren generelt bekymret for tendensen med forskellige transportmidler på samme areal, lyder det.

/ritzau/