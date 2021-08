Supermarkeder holder fast i afstandsstriber i gulvene

Selv om afstands- og arealkrav fra og med lørdag er blevet ophævet, holder de store supermarkeder fast i afstandsmærkater i gulvene.

Det er meldingen fra kæderne Coop og Salling Group.

- Afstandsstriber i gulvene bliver der, håndspritten bliver der, og plexiglas ved kasserne beholder vi også foreløbig.

- Det er nogle ting, som kunderne i det store hele har været glade for, siger kommunikations- og analysechef Lars Aarup, Coop.

Der er således ikke udsigt til, at afstandsmærkaterne i gulvene forsvinder i Coop-kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Irma og Fakta.

- Kunderne kan godt lide den tydelige navigation op til kassen, der markerer, hvor køen til de enkelte kasselinjer begynder, og hvor langt vi står fra hinanden i køen, siger Lars Aarup.

Håndspritten er også kommet for at blive.

- Vi tror, det bliver en permanent installation i butikkerne. Så vil der nok blive skruet op for forbruget af håndsprit i influenzasæsonen om efteråret og vinteren og tilsvarende ned for forbruget om sommeren, siger Lars Aarup.

Plexiglas blev indført for at beskytte kassemedarbejderne mod smitte overført med dråber.

Skærmene bliver hængende indtil videre. Men det er knap så sikkert som håndsprit og afstandsstriber, at de også bliver gjort permanente.

- Det kan være et problem for ældre og hørehæmmede at høre kassemedarbejderen, når skærmene er der.

- Så vi ser lige tiden an. Foreløbig beholder vi skærmene, siger Lars Aarup.

Hos konkurrenten Salling Group holder man også fast i flere af tiltagene, der blev indført for at holde coronaen stangen.

- På trods af at restriktioner fjernes, så beholder vi i Salling Group de gode vaner med håndsprit, ingen varerskiller (mellem varerne på varebåndet, red.), afstandsmærker og skærm foran kassen, skriver Per Bank på Twitter.

Han er administrerende direktør i Salling Group, der omfatter kæderne Bilka, Føtex og Netto.

Afstandskravene ophæves også for udvalgsvarebutikker, frisører, udvalgsvarebutikker og markeder.

Lørdag er kravet om brug af mundbind eller visir også ophævet, når det gælder ind- og udstigende passagerer på busser, tog og færger.

